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За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли пять и травмированы 45 граждан.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Самой сложной по уровню аварийности остается ситуация в Винницкой, Кировоградской и Сумской областях.

По состоянию на утро воскресенья, 8 января, движение автотранспорта ограничено в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях. В Херсонской области ограничено движение грузовых автомобилей.

Напоминаем, на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.

 
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