также в разделеОбщество
Минэнерго: Энергосистема Украины готова к работе при низкой температуре 21
Полторак: Виновные в инциденте с отправкой солдат из Мариуполя получат взыскания 37
На пунктах пропуска в зоне АТО ожидают более 400 авто 18
Украина празднует Рождество Христово 37
Сегодня украинцы празднуют Сочельник 205
Харьковский тракторный возобновляет работу 187
Минздрав в ФБ: Импортные лекарства будут "заходить" в Украину за 17 дней 40
Сегодня в Украину придут снегопады, метели, гололед и мороз 292
Рождественский призыв к миру Оксаны Марченко никого не оставил равнодушным 328
Киборги подарили Митрополиту Онуфрию флаг защитников Донецкого аэропорта 88
СБУ изъяла у рейдеров из агрохолдинга сертификаты на 400 килограммов золота 209
Участникам АТО разрешили выходить на пенсию на 5 лет раньше 238
Порошенко одобрил расторжение военными «бессрочных» контрактов 370
За прошлые сутки ранены двое украинских военных 26
Полторак: На Донбассе находятся 5 тысяч российских военных 73
Глава ОБСЕ поддержал круглосуточное наблюдение на Донбассе 79
На Львовщине и Закарпатье из-за непогоды ограничили движение грузовиков 115
В Украину идут сильные морозы 360

Улицы Киева от последствий снегопада убирают более 500 единиц техники. Об этом сообщает «Укринформ» с ссылкой на  пресс-службу КГГА.

«Улицы Киева от последствий снегопада продолжают убирать: задействовано более 500 единиц техники, в том числе коммунальной корпорации «Киевавтодор» и жилищных организаций», - отмечается в сообщении.

Как сообщили в КК «Киевавтодор», предприятие обеспечено достаточными запасами материалов: на складах 150 л дизтоплива, 54 тыс. л бензина, 43 тыс. л газа, более 20 тысяч тонн соли и 24 тысячи тонн песка. В случае дальнейшего осложнения погодных условий «Киевавтодор» имеет соответствующие договоры на привлечение дополнительно еще 180 единиц техники (в настоящее время в распоряжении автодоровцев 380 единиц).

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги
Ботинки зимние