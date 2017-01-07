Улицы Киева от последствий снегопада убирают более 500 единиц техники. Об этом сообщает «Укринформ» с ссылкой на пресс-службу КГГА.

«Улицы Киева от последствий снегопада продолжают убирать: задействовано более 500 единиц техники, в том числе коммунальной корпорации «Киевавтодор» и жилищных организаций», - отмечается в сообщении.

Как сообщили в КК «Киевавтодор», предприятие обеспечено достаточными запасами материалов: на складах 150 л дизтоплива, 54 тыс. л бензина, 43 тыс. л газа, более 20 тысяч тонн соли и 24 тысячи тонн песка. В случае дальнейшего осложнения погодных условий «Киевавтодор» имеет соответствующие договоры на привлечение дополнительно еще 180 единиц техники (в настоящее время в распоряжении автодоровцев 380 единиц).