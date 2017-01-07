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Энергетическая система Украины готова к работе в условиях низкого температурного режима, заявили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на сайт Минэнерго.

«Все компании энергетической отрасли готовы к работе в условиях низких температур с целью обеспечения надежного энергоснабжения потребителей», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, несмотря на ухудшение погодных условий в связи со снижением температуры, снегопадами и усилением ветра, которое ожидается в период выходных и праздничных дней, Минэнергоугля было дано поручение «Укрэнерго», энергоснабжающим и энергогенерирующим компаниям о принятии мер для обеспечения работы в условиях низких температур.

Кроме того, всеми энергокомпаниями подготовлены распорядительные документы, которыми утверждены графики дежурства руководящего состава на период праздничных и выходных дней, восстановлено схемы нормального режима питания потребителей, полностью укомплектованы аварийно-восстановительные бригады для предотвращения возможных аварийных отключений и их оперативного устранения.



 
ForUm

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