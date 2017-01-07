Министр обороны Степан Полторак заявил, что по итогу служебного расследования по факту ненадлежащей организации перевозки и размещения солдат-участников торжеств в Мариуполе 31 декабря 2016 года получат дисциплинарные взыскания семь должностных лиц, чьи действия привели к возникновению данной ситуации.

Об этом Полторак написал на своей странице в Facebook, сообщает «Апостроф».

В свою очередь, советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что среди указанных офицеров находится генерал-лейтенант, которого на несколько месяцев «оштрафовали» на 10 тысяч грн.

Напомним, 31 декабря президент Украины Петр Порошенко вместе с сенаторами США пометили командный пункт в районе Широкино (Мариупольское направление зоны АТО), чтобы поздравить солдаты с Новым годом. Во время мероприятия 15 военнослужащих наградили государственными наградами.

Как сообщала волонтер Ольга Багатова, после торжеств эти 15 солдат и еще около 100 бойцов были вынуждены сидеть в холодном ангаре аэропорта до 11:00 1 января.