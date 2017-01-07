также в разделеМир
В Москве была самая холодная ночь в 21 веке 845
Спецслужбы США:Путин пытался помочь Трампу выиграть выборы 137
Россия сокращает численность войск в Сирии 211
На севере Германии объявлен режим ЧП из-за урагана 70
В Турции на три месяца продлили режим чрезвычайного положения 45
Установлена личность террориста, устроившего бойню в стамбульском клубе 234
Опубликовано фото подозреваемого в теракте в ночном клубе в Стамбуле 54
По делу о теракте в стамбульском ночном клубе задержаны 12 человек 25
В Багдаде прогремел взрыв: минимум 20 погибших 55
В одном из зданий Ватикана открыли McDonald's 40
В Конгрессе США помешают Трампу отменить санкции против РФ 210
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Стамбуле 48
На газопроводе возле Баку произошел взрыв 56
В Казахстане обрушилась многоэтажка: девять погибших 123
Высланные из США российские дипломаты прибыли в Москву 38
СБ ООН одобрил резолюцию по Сирии 187
Мальта возглавила Совет ЕС 59
Стрельба в ночном клубе Стамбула: 39 погибших, из них 16 – иностранцы 407

В результате стрельбы в аэропорту Форт-Лодердейла в пятницу погибли пять и ранены восемь человек. Нападавший задержан, сообщает «Русская служба ВВС».

Представитель администрации шерифа Чип Ламарка сообщил на брифинге, что злоумышленник прилетел рейсом из Канады. В багаже у него был пистолет.

Получив багаж, он в туалете достал из него пистолет, зарядил его и открыл стрельбу в зале выдачи багажа.

По сведениям полиции, подозреваемого зовут Эстебан Сантьяго, ему 26 лет, он служил в Ираке в составе американского военного контингента.

Международный аэропорт Форт-Лодердейл является важным транспортным узлом штата, сюда прибывают многие туристы, отправляющиеся на отдых во Флориду. Сегодня его руководство  сообщило в  «Твиттере» о возобновлении работы

В находящемся неподалеку международном аэропорту Майами введены повышенные меры безопасности.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги
Ботинки зимние