Производство молока и молочной продукции в Украине в последние годы демонстрирует не лучшие результаты. Уже долгое время его рентабельность, как и рентабельность животноводства в целом, находится на очень низком уровне. Это происходит из-за затратности содержания крупного рогатого скота, поголовье которого продолжает заметно сокращаться и по состоянию на 1 декабря 2016 г. составило 3,9 млн, что на 3,1% меньше, чем на аналогичную дату годом ранее, пишет «ПроАгро».

Также в 2016 г. на молочной отрасли Украины негативно отразились предыдущая потеря одного из основных рынков сбыта продукции - России, увеличение себестоимости переработки молока и падение покупательской платежеспособности населения. Кроме того, в первой половине года наблюдалось значительное снижение экспортных и внутренних закупочных цен на сырье, которое произошло из-за перепроизводства молока в мире.

Как результат, в январе-ноябре 2016 г. Украина уменьшила объемы производства молочной продукции почти по всем категориям. В частности, производство обработанного жидкого молока за этот период составило 910,7 тыс. тонн, что на 3,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В ноябре 2016 г. было произведено 75,1 тыс. тонн молока, что на 5,4% меньше, чем годом ранее.

Больше всего за первые одиннадцать месяцев прошлого года сократилось производство спрэдов и жировых смесей, объем которых составил 26,1 тыс. тонн, что на 20,9% меньше в сравнении с 2015 г. В минувшем ноябре их было изготовлено 2,4 тыс. тонн, что на 24,6% меньше, чем в ноябре годом ранее.

Также за отчетный период уменьшилось производство кисломолочных продуктов, которых в ноябре изготовили 30,9 тыс. тонн (-9,3%), а всего в январе-ноябре 387,4 тыс. тонн (-1,6%). Сливочного масла в ноябре произвели 6,7 тыс. тонн (-7,7%), а с начала года - 94,4 тыс. тонн (-0,2%).

Сократилось и производство жирного сыра, объем которого в январе-ноябре 2016 г. составил 103,2 тыс. тонн, что на 9,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В ноябре его изготовили 8,6 тыс. тонн, что на 2,4%, чем в ноябре 2015 года.

Между тем, производство свежего не ферментированного сыра по итогам одиннадцати месяцев 2016 года показало позитивную динамику: его объем составил 64,1 тыс. тонн, что на 4% больше, чем в январе-ноябре 2015 года. При этом в ноябре украинские аграрии изготовили 5,9 тыс. тонн свежего не ферментированного сыра, сократив показатели по сравнению с ноябрем годом ранее на 7,9%.

Исключением также стало производство мороженого, казеина и казеината, которое в 2016 г. демонстрировало рост. Так, мороженого в ноябре было изготовлено 568 тонн, что на 31,8% больше, чем за аналогичный месяц 2015 г., а в январе-ноябре его произвели 89 тыс. тонн (+6,5%). Производство казеина и казеината в ноябре выросло на 27,1% (до 164 тонн), а всего за одиннадцать месяцев 2016 года - на 10,3% (до 6,04 тыс. тонн) ввиду постоянного спроса на эту продукцию.