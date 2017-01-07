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В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находились 410 автомобилей.

Об этом сообщает «Укринформ» с ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

«В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: «Майорское» – 50/70; «Марьинка» – 100/80; «Новотроицкое» – 10/50; «Гнутово» – 30/20», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.
ForUm

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