В Украине с 6 на 7 января без электроснабжения остался 71 населенный пункт в результате срабатывания систем защиты линий электропередач из-за неблагоприятных погодных условий, среди которых называются снегопады, метели и порывы ветра.

Об этом сообщает «Апостроф», с ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В Одесской области обесточено 35 населенных пунктов, во Львовской – 14, в Херсонской – 10, в Николаевской – 7, в Кировоградской – 2, в Киевской – 2 и в Черкасской – 1.

Отмечается, что на данный момент бригады облэнерго задействованы в ремонтах по возобновлению поставок электроэнергии.