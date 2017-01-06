Сегодня, накануне Рождества Христова, украинцы будут праздновать Сочельник.

Сочельник или Богатая кутья - один из самых торжественных христианских праздников. Его отмечают в канун Рождества. Этот день - последний день Рождественского поста. Поэтому и блюда должны быть постными. Считается, что на столе должно быть 12 постных блюд, в честь 12-ти учеников Христа. Употреблять скоромное, то есть мясо, рыбу, молочные продукты, можно с началом Рождества - 7 января. В разных регионах Украины были в этих обычаях некоторые различия, но везде с Сочельником связан обряд приготовления первой кутьи. Ее называли Богатой, поскольку, кроме нее, готовили еще одиннадцать постных блюд, среди которых обязательно должны быть борщ, рыба, грибы, пироги с фасолью и капустой, картофель и узвар, пишет «Укринформ».

Кутья считалась основной обрядовой пищей, поэтому с ней связано немало обрядов. После ее приготовления, вынув горшок, смотрели: если зерна поднялись через венчик - на благосостояние, а запали - плохое предзнаменование. К сваренным зернам добавляли мед, но помнили известную пословицу: «Не передай кутье меду». В некоторых регионах заправляли толченым маком, грецкими орехами и другими вкусных приправами...

Только на небосклоне появлялась первая предвечерняя звезда, всей семьей садились за богатый стол. Первым, как и положено, занимал место хозяин, а за ним другие члены семьи. Во время праздничного ужина старались не выходить из-за стола и разговаривать потихоньку. Встав, глава семейства предлагал помянуть покойников и пригласить их на Сочельник. Считалось, что именно в это время все близкие и дальние родственники должны прийти в дом, затем освобождали для них места на скамьях и стульчиках, ставили блюда и клали ложки. В Украине до сих пор не утратила своей актуальности прекрасная традиция колядования, когда дети ходят по домам, поют рождественские песни-колядки, желая хозяевам благополучия. А хозяева, в свою очередь, одаривают детей сладостями и монетками, которые, по поверью, приносят удачу на весь год.

У католиков сегодня - Торжество Богоявления. С этим праздником связано много традиций. Во время мессы освящают мел, которым западные христиане пишут на своих домах латинские буквы К, М, Б. Они символизируют имена Каспера, Мельхиора и Балтасара - мудрецов, пришедших поклониться Иисусу. Кроме того, фигурки волхвов появляются в «вертепах», установленных верующими в костелах на Рождество.