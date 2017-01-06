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Министерство юстиции Украины зарегистрировало и опубликовало приказ Министерства здравоохранения №1245 от 18 ноября 2016 года, благодаря чему лекарства, зарегистрированные в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде и ЕС, могут «зайти» в Украину за 17 дней. Об этом сообщает «Укринфрм» с ссылкой на страницу Минздрава в Facebook.

«Это позволит увеличить ассортимент лекарств, которых в Украине зарегистрировано около 10 тысяч», - отметили в министерстве.

Там напомнили, что ранее процедура длилась 1-2 года, и если производитель хотел ее упростить, то срабатывали коррупционные схемы.

«Производители не хотели регистрировать в Украине лекарства из-за сложности процесса и коррупционной составляющей. Поэтому пациенты были ограничены в выборе лекарств», - добавили в Минздраве.

 
ForUm

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