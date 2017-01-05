Бывший заместитель Генерального прокурора Ренат Кузьмин на своей странице в Фейсбуке обнародовал видео того, как следователь ГПУ незаконно проводит обыск и сам, при этом, документирует свои преступления.

«Еще одна попытка Луценко запугать меня и всех адвокатов, добросовестно выполняющих свой долг, в очередной раз закончилась позором для всей ГПУ. Отсутствие у генпрокурора юридического образования и пребывание на ключевых должностях в прокуратуре некомпетентных работников превращает ГПУ в преступную организацию, не способную выполнять возложенные на нее функции. Это видео о том, как следователь ГПУ, проводя незаконные обыски, сам документирует собственные преступления», - говорится в подписи к ВИДЕО.