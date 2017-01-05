Ситуация с «ПриватБанком» на сегодняшний день нормальная, банк стабилизировался. Об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман в эксклюзивном интервью Укринформу.

Отвечая на просьбу оценить решение о национализации «ПриватБанка», глава правительства сказал: «Мы пошли на вынужденный, но честный шаг по отношению к украинским гражданам. Я не буду заниматься политическими оценками. Что для меня было важно как для главы правительства? Одно - двадцать миллионов людей. Все. Двадцать миллионов людей, у которых там счета, средства, кредитные карточки и т.п. Я руководствовался тем, чтобы защитить этих людей. Что мы сделали? Мы приняли решение о переходе банка в государственную собственность, мы его докапитализировали. Мы сейчас назначили менеджмент. Я считаю, что Александр Шлапак, бывший министр финансов - высокопрофессиональный и ответственный человек. Т.е., сегодня банк с точки зрения управления находится в абсолютно надежных руках, с надежным интеллектом и опытом. Банк стабилизировался, ситуация нормальная. Закон гарантирует сегодня полностью возвращение вкладов для физических лиц - вкладчиков банка».

Как подчеркнул Гройсман, «у руководства банка только одна задача - развивать банк, сделать его более успешным. И это меня полностью устраивает».

Как сообщалось, 18 декабря 2016 года Кабинет Министров и Совет нацбезопасности и обороны Украины поддержали национализацию «ПриватБанка».