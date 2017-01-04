Учитывая значительную долю инсайдерских кредитов в портфеле «ПриватБанка», жизнеспособность банка зависит во многом от желания платить со стороны экс-собственников. Об это идет речь в исследовании, подготовленном аналитиками ассоциации «ИЭСКР», возглавляемой экс-главой НБУ Сергеем Арбузовым.

«Главной претензией со стороны регулятора к старым собственникам «ПриватБанка» было кредитование связанных лиц. Теперь эта проблема как будто снята и осталось только требование снижения концентрации риска на одного заемщика (собственно группу «Приват»).

Очевидно, кредитовать группу «Приват» новый госбанк больше не будет, как минимум из-за непрозрачности отчетности и склонности к массовому использованию фирм-прокладок. Заменить кредиты предприятий группы другими не получится – базовые отрасли экономики и так перекредитованы. То есть жизнеспособность банка зависит исключительно от желания платить со стороны экс-собственников», - отмечается в исследовании.

При этом, полагают эксперты, судя по информационным атакам, которыми обмениваются бывшее правление «ПриватБанка» и руководство НБУ, мирного погашения кредитов ждать не стоит. Если к этому вспомнить о склонности собственников «Привата» активно использовать суды в своих целях, то у нового госбанка будет масса споров и затягивание выполнения обязательств.

Кроме чисто банковских проблем аналитики напоминают и о большом операционном риске. Ни старую команду Привата, ни их систему расчетов просто так заменить нельзя.

В таких условиях эксперты предлагают незамедлительно начать подготовку банка к продаже, даже понимая, что в текущих условиях Украины государство получит убыток.

«Сейчас важно как можно скорее снять груз с государства. Лучше признать одномоментные затраты, чем ввязываться в многолетнюю выматывающую поддержку банка за счет наращивания госдолга и увеличения бюджетных расходов на его обслуживание», - подчеркивается в рекомендациях экспертов.