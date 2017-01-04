также в разделеЭкономика
Эксперты: Нацбанк зарабатывал на проблемах украинских банков 63
Гройсман: Рост ВВП в 2017 году составит около 3% 18
На межбанке курс гривни упал до 27,85 за доллар 96
Госдолг Украины сократился до $67,5 миллиарда 44
НБУ втрое уменьшил предельную сумму наличных расчетов 725
Молдова отменяет ограничения на украинскую продукцию 52
Украина нарастила экспорт елочных игрушек в Европу 114
Бюджет-2017 вступил в силу 88
«Нафтогаз» получил $500 миллионов кредита под гарантию Всемирного банка 136
Омелян прогнозирует введение субсидий на покупку электрокаров 46
ОПЗ объявил об остановке своей работы 52
«Нафтогаз»: Транзит газа упал на 19% из-за загрузки Opal 142
Объем частных денежных переводов в Украину вырос на 10% 53
В Раде назвали причину падения курса гривни 174
Порошенко подписал закон о либерализации Налогового кодекса 165
Коболев: В случае победы в Стокгольме цена на газ для населения будет снижена 140
Насиров: Половина работающих украинцев не платят налоги 82
В 2017 году прожиточный минимум повысят до 1762 гривен 48

Учитывая значительную долю инсайдерских кредитов в портфеле «ПриватБанка», жизнеспособность банка зависит во многом от желания платить со стороны экс-собственников. Об это идет речь в исследовании, подготовленном аналитиками ассоциации «ИЭСКР», возглавляемой экс-главой НБУ Сергеем Арбузовым.

«Главной претензией со стороны регулятора к старым собственникам «ПриватБанка» было кредитование связанных лиц. Теперь эта проблема как будто снята и осталось только требование снижения концентрации риска на одного заемщика (собственно группу «Приват»).

Очевидно, кредитовать группу «Приват» новый госбанк больше не будет, как минимум из-за непрозрачности отчетности и склонности к массовому использованию фирм-прокладок. Заменить кредиты предприятий группы другими не получится – базовые отрасли экономики и так перекредитованы. То есть жизнеспособность банка зависит исключительно от желания платить со стороны экс-собственников», - отмечается в исследовании.

При этом, полагают эксперты, судя по информационным атакам, которыми обмениваются бывшее правление «ПриватБанка» и руководство НБУ, мирного погашения кредитов ждать не стоит. Если к этому вспомнить о склонности собственников «Привата» активно использовать суды в своих целях, то у нового госбанка будет масса споров и затягивание выполнения обязательств.

Кроме чисто банковских проблем аналитики напоминают и о большом операционном риске. Ни старую команду Привата, ни их систему расчетов просто так заменить нельзя.

В таких условиях эксперты предлагают незамедлительно начать подготовку банка к продаже, даже понимая, что в текущих условиях Украины государство получит убыток.

«Сейчас важно как можно скорее снять груз с государства. Лучше признать одномоментные затраты, чем ввязываться в многолетнюю выматывающую поддержку банка за счет наращивания госдолга и увеличения бюджетных расходов на его обслуживание», - подчеркивается в рекомендациях экспертов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

113
Теги
Ботинки зимние