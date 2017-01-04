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В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 УК относительно завладения управляющим партнером одного из крупных агрохолдингов долей имущества, принадлежащей другому партнеру, Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой провела ряд обысков, сообщает пресс-центр СБУ.

«Следственные действия прошли в офисах предприятий, входящих в структуру холдинга, и домах чиновников, причастных к противоправной деятельности. Во время обысков правоохранители изъяли почти 390 тыс. долларов и 10 тыс. евро наличности, 60 кг золота в слитках, сертификаты на золотые слитки (999,9 проба) на 400 кг, документы и материалы, подтверждающие незаконную деятельность фигурантов дела», – гвоорится в сообщении.

В спецслужбе подчеркнули, что пяти должностным лицам агрохолдинга уже сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
ForUm

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