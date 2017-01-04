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Действия Национального банка, а именно стоимость предоставляемых им кредитов рефинансирования, стало одной из причин проблем банковской системы.  Об это идет речь в исследовании, подготовленном аналитиками ассоциации «ИЭСКР», возглавляемой экс-главой НБУ Сергеем Арбузовым.

В нем отмечается, что с помощью высоких процентных ставок (до 32% годовых) банки фактически загонялись в убытки Национальным банком.

«Один только ПриватБанк заплатил 13 млрд. грн. процентов с тела кредита, которое не превышало 28 млрд. грн. Более того, рефинансирование массово «зависло» в неплатежеспособных банках, что привело к переводу самых ликвидных  залогов в НБУ. В итоге поддержка со стороны НБУ выглядит не как спасение банковской системы, а как связывание ее деятельности по рукам и ногам. Приватбанк – не исключение», - отмечают эксперты.

В исследовании отмечается, что в результате национализации Привата громадные активы оказались в руках государства, неспособного ими управлять.

«Достаточно вспомнить масштабные планы Минфина по продаже госбанков и улучшению их корпоративного управления. Из 16 пунктов плана на 2016 год не было сделано ни одного. Даже саму Стратегию реформирования Кабинет Министров Украины не утвердил, хотя ему для этого нужно было просто собраться и принять решение.

Понятно, что раз не было понимания, что делать с хорошо знакомыми старыми госбанками, то и новый Приват упал чиновникам как снег на голову. Рассчитывать на адекватные стратегически правильные решения, к сожалению, не приходится», - констатируют эксперты.
ForUm

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