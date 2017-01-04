В среду, 4 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,75/27,85 грн/долл. против 26,95/27,15 грн/долл. на открытии торгов, сообщил дилер коммерческого банка.

По его информации, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,4314/28,6409 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4371/0,4394 грн/рубль, сообщает УНИАН.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 14:00 установился на уровне 27,7461 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 258 сделок на сумму 47,14 млн долл.



