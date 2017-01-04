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Около месяца назад НАБУ начало досудебное расследование по уголовному производству по факту получения некоторыми народными депутатами неправомерной выгоды при голосовании за кандидатуру Юрия Луценко на пост главы ГПУ. Об этом 4 января сообщил экс-первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин.

«Возбуждено дело за назначение Луценко генпрокурором за взятку. Как сообщил детектив главного подразделения детективов НАБУ Н. Полховская, по моему заявлению о назначении Луценко генпрокурором за взятку возбуждено уголовное дело. Детективам НАБУ я обязательно передам оригинал письма Онищенко, в котором он признается в передаче взяток депутатам за назначение генпрокурора. О результатах расследования обязательно проинформирую», - написал на своей страничке в Фейсбук Кузьмин и проиллюстрировал свой пост копией официального ответа на свой запрос детектива НАБУ, сообщает КП в Украине.

Ранее народный депутат Александр Онищенко, который выехал из Украины после того как его обвинили в хищении 3 миллиардов гривен из госбюджета, заявил, что имеет доказательства того, что многие кадровые голосования в Верховной Раде проходили за взятки.

В частности, депутатам платили за «правильное» голосование при увольнении главу СБУ Валентина Наливайченко и назначение генпрокурором кума президента Юрия Луценко.
ForUm

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