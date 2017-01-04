В Измаиле в результате пожара в частном доме от отравления угарным газом погибли три человека, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

Отмечается, что о происшествии в полицию сообщили врачи скорой помощи, к которым обратился родственник семьи погибших. На месте происшествия была констатирована смерть 41-летнего хозяина дома и двух его сыновей в возрасте 26 и 3 лет. 46-летней матери погибших детей была вовремя оказана медицинская помощь.

В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что в доме есть печное отопление. На момент осмотра в печи были найдены покрытые лаком куски дерева.

Вероятной причиной трагедии стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, повлекшее удушение угарным газом.

По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.