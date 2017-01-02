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К середине 2018 года Украине удастся вернуть оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Такое мнение высказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в авторской колонке, опубликованной на сайте Новое время.

«На сегодняшний день Россия готова отдать Донбасс только на своих условиях. Однако уверен, Украине удастся перенять инициативу и реализовать свой сценарий возвращения оккупированных территорий. Очень надеюсь, что это произойдет уже в следующем году, максимум – к середине 2018 года. Правда, критически важно сохранить поддержку Европы и Соединенных Штатов», - отметил он.

По словам Туки, есть масса фактов, подтверждающих готовность Кремля «сдать» Донбасс.

«Российская Федерация явно не видит эти территории в своем составе. Одно из самых простых доказательств выявляется при элементарном сравнении деятельности российских оккупантов в Крыму и на Донбассе. На Донбассе происходит повальное мародерство, вырезание и уничтожение предприятий. Они фактически обрекают регион на экономическое вымирание. В Крыму такого не наблюдается. Российская власть, наоборот, вынуждает крупные частные компании инвестировать в крымские бизнес-проекты и инфраструктурные объекты. И в этом принципиальная разница», - подчеркнул замминистра.

«Очень надеюсь и хочу верить в то, что у нас, наконец, наступит мир; что мы вернем и Донбасс, и Крым», - добавил он.

При этом, по его мнению, нужно сконцентрироваться на следующих аспектах: борьба с внутренним популизмом, эффективная борьба с коррупцией, военное решение конфликта.
ForUm

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