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По меньшей мере 20 человек погибли и более 30 получили ранения в результате взрыва в районе Садр, расположенном на востоке столицы Ирака - Багдада. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал As Sumaria.

По имеющейся информации, заминированный автомобиль был взорван на площади «55» в квартале, где преимущественно проживают мусульмане-шииты.  Многим зданиям, расположенным близ места взрыва, нанесен значительный ущерб.

По другим сведениям, при взрыве погибли не менее 30 иракцев, более 50 ранены.
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