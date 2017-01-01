Из 39 погибших в результате теракта в Стамбуле опознан 21 человек, украинцев среди них нет.

Об этом сообщает консульская служба МИД Украины в Twitter.

«Из 39 погибших в Стамбуле опознан 21 человек. Граждан Украины среди погибших нет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что консулы находятся на оперативной связи с полицией.

Напомним, в Стамбуле в новогоднюю ночь произошло вооруженное нападение на ночной клуб Reina. Жертвами теракта стали 39 человек и 69 получили ранения. Среди погибших в теракте — 16 иностранцев.

Генеральное консульство Украины в Стамбуле выясняет наличие среди жертв и пострадавших в результате стрельбы в ночном клубе украинцев.