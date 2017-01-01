Генеральное консульство Украины в Стамбуле выясняет наличие среди жертв и пострадавших в результате стрельбы в ночном клубе украинцев.
Об этом в Facebook сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Василий Боднар.
«В контакте с органами власти выясняем наличие среди жертв и пострадавших граждан Украины», - говорится в сообщении.
Напомним, в Стамбуле в новогоднюю ночь произошло вооруженное нападение на ночной клуб Reina. Жертвами теракта стали 39 человек и 69 получили ранения.
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