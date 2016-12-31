За минувшие сутки в зоне проведения АТО вследствие боевых действий не погиб ни один украинский военнослужащий.
Об этом заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в субботу, сообщает Укринформ.
«За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было», - сказал Мотузяник.
Однако, по его словам, один боец получил ранение в районе населенного пункта Новоалександровка.
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