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За минувшие сутки в зоне проведения АТО вследствие боевых действий не погиб ни один украинский военнослужащий.

Об этом заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в субботу, сообщает Укринформ.

«За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было», - сказал Мотузяник.

Однако, по его словам, один боец получил ранение в районе населенного пункта Новоалександровка.
ForUm

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