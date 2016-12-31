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НАК «Нафтогаз Украины» подписала кредитное соглашение с Citi и Deutsche банками на получение кредитной линии в размере 500 млн долл. под гарантию Всемирного банка на закупку природного газа в осенне-зимний период. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

«Действие кредитной линии составляет четыре года: два года на закупку газа и два года на погашение кредита. Гарантия Всемирного банка и кредитная линия является экономически выгодным по сравнению с другими кредитными соглашениями «Нафтогаза», - говорится в сообщении.

Кредитная линия позволит энергохолдингу сменить форму оплаты за купленный газ на оплату после поставки с предоплаты. Подтверждением такого вида оплаты для поставщиков будут служить аккредитивы, которые будут выпускаться Citi и Deutsche банками и при осуществлении оплаты превращаться в кредиты. «Нафтогаз» будет погашать эти кредиты в течение двенадцати месяцев с момента их получения. Всемирный банк гарантирует возврат этих кредитов международным коммерческим банкам.

«Нафтогаз» сможет воспользоваться этой кредитной линией для закупки газа как на западном, так и на восточном направлении. Соответствующие решения будут приниматься на основе конкурентоспособности предложений на поставку газа.
ForUm

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