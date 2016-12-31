также в разделеОбщество
Более 100 украинских туристов застряли в аэропортах ОАЭ и Шри-Ланки 38
За сутки в зоне АТО ранен один военный 21
Минюст будет возвращать в Украину осужденного в РФ Выговского 23
ЧАЭС отказалась от природного газа 44
Овидиопольского убийцу арестовали без права на залог 32
Реестр е-деклараций может прекратить работу с 1 января 74
30 декабря. Картина дня 126
По делу Автомайдана арестован еще один действующий полицейский 41
«Брак за сутки» можно заключить еще в 8 городах 45
ГПУ не будет проводить спецрасследование в отношении Лебедева 34
НАБУ завершило расследование дела чиновницы Минагрополитики 41
Нацсовет: UBR сам попросил аннулировать его лицензию 29
К 2016 году прибавят дополнительную секунду 45
НАБУ завершило расследование дела и.о. ректора НАУ 23
Подсудность дела патрульного Олийныка рассмотрит Апелляционный суд 81
Матиос: На фронте – 3 раненых и 5 небоевых потерь 59
В Крыму массово отключают электричество 88
Порошенко утвердил военные билеты нового образца 58

К обеспечению общественной безопасности во время проведения новогодних массовых мероприятий в Украине  будет задействовано около 10 тысяч работников Национальной полиции Украины и тысяча военнослужащих Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

В новогоднюю ночь на территории государства запланировано проведение более тысячи новогодних массовых мероприятий с участием почти 750 тыс. граждан.

Полиция обращается к гражданам с просьбой отнестись с пониманием к работе правоохранителей, не создавать конфликтных ситуаций и не нарушать общественный порядок.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги
Ботинки зимние