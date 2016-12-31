К обеспечению общественной безопасности во время проведения новогодних массовых мероприятий в Украине будет задействовано около 10 тысяч работников Национальной полиции Украины и тысяча военнослужащих Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

В новогоднюю ночь на территории государства запланировано проведение более тысячи новогодних массовых мероприятий с участием почти 750 тыс. граждан.

Полиция обращается к гражданам с просьбой отнестись с пониманием к работе правоохранителей, не создавать конфликтных ситуаций и не нарушать общественный порядок.