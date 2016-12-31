Полицейский Сержиу Морейра, задержанный бразильской полицией по подозрению в убийстве греческого посла, сознался в преступлении, сообщает Лига.net, ссылаясь на Euronews.

Полицейский убил Кириакоса Амиридиса по просьбе жены посла, своей любовницы. В убийстве также принимал участие двоюродный брат полицейского, получивший за это$25 тыс.

Франсуаза Амиридис заверяла, что ее муж вышел из дома и пропал без вести. Позже полиция обнаружила на диване следы крови посла и его сгоревшую машину с останками.

Суд в Рио-де-Жанейро по просьбе следователей выдал ордер на арест всех троих фигурантов дела.

Тело посла Греции в Бразилии Кириакоса Амиридиса было доставлено на родину.