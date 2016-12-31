также в разделеПолитика
Порошенко с американскими сенаторами на передовой поздравил военных с Новым годом 21
Конгресс США намерен усилить санкции против России 75
Геращенко: Переговоры об освобождении заложников надо вести только с Москвой 49
Порошенко наградил сенаторов США орденами и пригласил их на Донбасс 69
Парубий: Досрочных выборов Рады весной не будет 43
В МИД считают, что отношения Украины с ЕС не остыли, а повзрослели 32
Путин не поздравил Порошенко с Новым годом 346
Порошенко одобрил запрет антиукраинских книг 40
За два года автопарком ВР воспользовался 241 нардеп 27
Порошенко подписал законы о поддержке авиапрома 24
Кабмин получил своего госсекретаря 38
Обвинительные акты против 11 бывших крымских депутатов направили в суд 26
Экс-глава Нацбанка: Правительству не удастся вписаться в запланированный в 2017 дефицит бюджета 46
Порошенко подписал закон о моратории на госнадзор в бизнесе 52
Австрия будет через ОБСЕ добиваться смягчения санкций против РФ 98
У Порошенко считают, что США еще не сказали последнего слова по Донбассу 79
Украина призывает ООН усилить давление на РФ 51
Гройсман рассказал, как встретит Новый год 51

Прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительные акты в отношении 11 бывших депутатов ВР АРК по подозрению в государственной измене. Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

В частности, дела в суд переданы в отношении Цекова, Савченко, Бахарева, Гафарова, Заиченко, Ильясова, Иоффе, Клычникова, Нахлупина, Фикса, Шувайникова, которые обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

«В ходе расследования уголовных производств получены неопровержимые доказательства того, что в марте 2014 года эти депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым оказали помощь и способствовали оккупации Крыма. В частности, они незаконно приняли ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование «Республика Крым», - отметил генпрокурор.

Указанным обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Луценко добавил, что Апелляционным судом Киева по 6 фигурантам уже назначено заседание на 3-4 января 2017 года для рассмотрения вопроса по определению суда, который будет рассматривать их дела.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

49
Теги
Ботинки зимние