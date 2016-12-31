Прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительные акты в отношении 11 бывших депутатов ВР АРК по подозрению в государственной измене. Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

В частности, дела в суд переданы в отношении Цекова, Савченко, Бахарева, Гафарова, Заиченко, Ильясова, Иоффе, Клычникова, Нахлупина, Фикса, Шувайникова, которые обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

«В ходе расследования уголовных производств получены неопровержимые доказательства того, что в марте 2014 года эти депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым оказали помощь и способствовали оккупации Крыма. В частности, они незаконно приняли ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование «Республика Крым», - отметил генпрокурор.

Указанным обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Луценко добавил, что Апелляционным судом Киева по 6 фигурантам уже назначено заседание на 3-4 января 2017 года для рассмотрения вопроса по определению суда, который будет рассматривать их дела.