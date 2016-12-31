Чернобыльская АЭС отказалась от использования природного газа и внедряет мероприятия по энергосбережению. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

«В 2016 году на объектах ЧАЭС состоялся переход централизованного теплоснабжения на электроснабжение, что позволило полностью отказаться от использования природного газа. Уже сегодня месячная экономия от принятых мер во время отопительного сезона составляет 6 млн грн», - говорится в сообщении.

К отопительному периоду 2016-2017 гг. котельная ЧАЭС обеспечивала тепловой энергией более 130 зданий и сооружений. Поскольку стоимость 1 Гкал тепла, производимого котельной, постоянно росло (от 600 грн/Гкал в 2011 до 2150 в 2015 году), а производство тепла снижалось (с 71000 Гкал в 2011 до 22000 в 2015 году), было принято решение оптимизировать систему теплоснабжения объектов промышленной площадки ЧАЭС. Это позволило снизить расходы на теплоснабжение и отказаться от использования природного газа.

«После сравнительного анализа затрат на производство и транспортировку тепловой энергии потребителям от котельной ЧАЭС было принято решение оптимизировать количество зданий и отдельных помещений, требующих обогрева», – сказано в сообщении.

Сейчас 32 здания обеспечены индивидуальными узлами теплоснабжения, что дало возможность повысить надежность работы всех технологических систем и значительно снизить себестоимость каждой полученной гигакалории тепла без ухудшения условий труда персонала. Промышленно-отопительная котельная остановлена и находится в резерве.