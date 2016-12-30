В оккупированном Крыму происходят массовые отключения электричества. Об этом сообщает Министерство энергетики России.

«30 декабря с 11.00 и по настоящее время из-за через неблагоприятных погодных условий (ветер до 15 м/с, снег) происходят отключения в электрических сетях 35 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 610 кВ (ГУП РК «Крымэнерго»)», - говорится в сообщении.

По данным министерства, без электроснабжения осталось около 27 800 человек в Судаке и Джанкое и в 88 населенных пунктах Симферопольского, Красноперекопского, Феодосийского, Керченского, Евпаторийского и Первомайского районов.