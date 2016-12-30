Российских дипломатов, объявленных в США персонами нон грата, привезет в РФ самолет специального летного отряда «Россия», сообщает ТАСС.

«Для выезда российских дипломатов и членов их семей в США будет направлен самолет специального летного отряда «Россия» Управления делами президента РФ», - сообщили в администрации президента РФ.

Напомним, 29 декабря Вашингтон ввел новые санкции в отношении Москвы из-за хакерских атак на американские институты. На основании новых решений президента США Барака Обамы были введены санкции против ФСБ России и Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ и высшего руководства ГРУ. Госдепартамент объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов. Им было предложено покинуть Штаты в течение 72 часов - то есть до конца дня 1 января.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что российские дипломаты могут столкнуться с проблемами при покупке билетов перед Новым годом, поскольку в связи с праздниками их активно раскупают.