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Генеральная прокуратура объявила в розыск бывшего министра обороны Павла Лебедева по подозрению в содействии правоохранителям при разгоне Евромайдана. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на ответ Генпрокуратуры на соответствующий запрос.

Отмечается, что департамент специальных расследований расследует уголовное производство по подозрению экс-министра обороны в том, что он в составе преступной организации бывшего президента Виктора Януковича, используя свое служебное положение, содействовал правоохранителям в подавлении протестных акций вовремя Евромайдана.

Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 255 (участие в преступной организации, созданной с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления) Уголовного кодекса.

«В связи с неустановлением местонахождения подозреваемого он объявлен в розыск», - сообщает Генпрокуратура.

При этом указано, что специальное (заочное) расследование в отношении Лебедева невозможно, так как законодательство не предусматривает такой возможности для подозреваемых по ст. 255 Уголовного кодекса.

Также не арестовано имущество экс-министра, так как в его деле не заявлен гражданский иск, не установлен ущерб и не предусмотрена конфискация имущества.

Напомним, в августе заместитель генерального прокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что в ходе обыска квартиры экс-министра обороны Павла Лебедева были найдены уникальные вещи, которые станут «шоком для общества». 

В марте Матиос сообщал, что бывшие министры обороны Украины Михаил Ежель и Павел Лебедев объявлены в розыск.
ForUm

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