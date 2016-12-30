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Глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян заявляет, что в Украине могут появиться субсидии на покупку электромобилей.

По его словам, к 2020 году в общем объеме продаж ведомство намерено повысить долю электрических машин до 15%. Для этого предполагается убрать НДС и акцизный сбор на электромобили, а также сбор в Пенсионный фонд при первой регистрации экологически чистых автомобилей. Все это, по расчетам министерства, уменьшит стоимость электрических авто в Украине на 21,6%.

Помимо этого, покупку авто с нулевыми выбросами планируют стимулировать доплатой. Если так произойдет, украинцы смогут компенсировать часть затрат на приобретение работающего на электрике автомобиля. Правда, о каких суммах идет речь – не сообщается. Сроки тоже неизвестны.

На 2017 год министр Владимир Омелян спрогнозировал приход трех именитых автопроизводителей. Общий список потенциальных инвесторов включает такие автомобильные бренды: Toyota, Volkswagen, PSA Peuageot-Citroen, GM, Hyundai, Honda, Suzuki, Nissan и Fiat. 
ForUm

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