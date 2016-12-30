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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом Министерства аграрной политики в размере 150 тыс. долл. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Во время досудебного расследования установлено, что и.о. руководителя Департамента управления государственной собственности МинАП требовала и получила от предпринимателя неправомерную выгоду в размере 150 тыс. долл. за согласование ликвидационной массы обанкротившегося предприятия и участия в торгах с целью последующего приобретения имущества этого предприятия.

2 августа подозреваемую задержали у здания МинАП и провели обыск в ее машине, во время которого изъяты денежные средства, полученные в качестве неправомерной выгоды.

Имущество подозреваемой – квартира в Киеве, земельный участок и автомобиль – арестовано.

Подозреваемой и стороне защиты открыт доступ к материалам следствия.

После завершения ознакомления с ним обвинительный акт направят в суд. В случае признания судом вины чиновницы, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.
ForUm

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