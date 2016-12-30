Коллегия судей Голосеевского районного суда Киева направила дело полицейского Сергея Олийныка, подозреваемого в убийстве подростка в ходе преследования BMW, в Апелляционный суд для определения подсудности. Такое решение было принято на заседании суда 30 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

«Поскольку преследование автомобиля Олийныком происходило на территории нескольких районов столицы и ее окрестностях, в целях недопущения отмены судебного решения коллегия судей решила направить обвинительный акт в Апелляционный суд для определения подсудности», - говорится в сообщении.

Также коллегия судей удовлетворила ходатайство прокурора о продлении срока меры пресечения в виде личного обязательства и отстранения от должности обвиняемого патрульного на два месяца, до 27 февраля 2017 года.

Напомним, в ночь на 7 февраля 2016 года патрульный полицейский во время преследования автомобиля «БМВ», в котором находились 4 человека, превысил служебные полномочия и в нарушение установленного законом порядка совершил выстрелы из табельного оружия, в результате чего 17-летний пассажир автомобиля получил смертельное огнестрельное ранение.

Милиционеру сообщено подозрение по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) и ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.