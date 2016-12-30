ПАО «Одесский припортовый завод» объявил об остановке своей работы, сообщается на сайте предприятия.

«В связи с высокой ценой природного газа, поставляемого НАК «Нафтогаз Украины», которая не корреспондируется с ценами на мировом рынке на продукцию завода, принимая во внимание невозможность дальнейшей поставки природного газа в 2017 году со стороны НАК «Нафтогаз Украины» до погашения существующего долга, принято решение о временной остановке производств и цехов завода», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время ОПЗ, по согласованию с Фондом государственного имущества Украины, ведет поиск компаний, заинтересованных в аренде целостного комплекса на длительный период.

Напомним, глава Фонда государственного имущества Игорь Билоус заявил, что Кабинет Министров Украины реструктуризирует долг ПАО «Одесский припортовый завод» перед НАК «Нафтогаз Украины» за потребленный газ.