также в разделеЭкономика
«Нафтогаз»: Транзит газа упал на 19% из-за загрузки Opal 49
Объем частных денежных переводов в Украину вырос на 10% 32
В Раде назвали причину падения курса гривни 123
Порошенко подписал закон о либерализации Налогового кодекса 133
Коболев: В случае победы в Стокгольме цена на газ для населения будет снижена 117
Насиров: Половина работающих украинцев не платят налоги 74
В 2017 году прожиточный минимум повысят до 1762 гривен 43
Экс-главе правления банка «Национальный кредит» сообщено о подозрении 22
Экс-глава Нацбанка рассказал, что происходит с гривной 132
НБУ: Падение курса гривни не связано с национализацией «ПриватБанка» 61
В Украине продолжает сокращаться реальная зарплата 122
Минобороны разрешили самостоятельно закупать продукты 27
«Укрзализныце» разрешили осваивать 16 миллиардов без финплана 33
За зарплату «в конвертах» будут штрафовать на 320 тысяч 105
Кабмин хочет за три года перевести Украину на собственный газ 61
«Газпром» снова снизил давление на входе в ГТС Украины 108
Для докапитализации «ПриватБанка» выпустят дополнительные ОВГЗ 45
Кабмин предоставил ФГВФЛ кредит почти на 8 миллиардов 60

ПАО «Одесский припортовый завод» объявил об остановке своей работы, сообщается на сайте предприятия.

«В связи с высокой ценой природного газа, поставляемого НАК «Нафтогаз Украины», которая не корреспондируется с ценами на мировом рынке на продукцию завода, принимая во внимание невозможность дальнейшей поставки природного газа в 2017 году со стороны НАК «Нафтогаз Украины» до погашения существующего долга, принято решение о временной остановке производств и цехов завода», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время ОПЗ, по согласованию с Фондом государственного имущества Украины, ведет поиск компаний, заинтересованных в аренде целостного комплекса на длительный период.

Напомним, глава Фонда государственного имущества Игорь Билоус заявил, что Кабинет Министров Украины реструктуризирует долг ПАО «Одесский припортовый завод» перед НАК «Нафтогаз Украины» за потребленный газ. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги
Ботинки зимние