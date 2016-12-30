За 2016 год Украинская Православная Церковь увеличилась почти на 100 приходов. Это говорит о том, что люди доверяют УПЦ, потому что Украинская Православная Церковь – это Церковь украинского народа. Об этом заявил 29 декабря в ходе очередного заседания Священного Синода УПЦ управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ

«Этот год – год 1000-летия пребывания русских монахов на Святой Горе Афон. В этом году Всеукраинский крестный ход был посвящен славному юбилею и желанию нашей Церкви объединить людей Запада и Востока, чтобы показать, что все мы желаем мира, все мы желаем целостности нашей страны и все мы хотим, чтобы наша страна имела перспективы развития», – сказал Владыка.

Он подчеркнул, что «те люди, которые потрудились в этом Крестном ходе, которые прошли много километров и которые терпели и физические лишения, и прессинг СМИ, не пожелавших понять цели Крестного хода, – эти люди получили духовное наслаждение и духовную поддержку».

«Отчеты Синодальных отделов показали разновекторность и масштаб нашей Церкви. Учитывая сложную ситуацию, даже с регистрацией наших уставов, мы увидели, что за год наша Церковь увеличилась почти на 100 приходов. Это говорит о том, что люди доверяют нашей Церкви. Потому что Украинская Православная Церковь – это Церковь украинского народа», – сказал в завершение митрополит Антоний.

29 декабря в резиденции Предстоятеля Украинской Православной Церкви на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры состоялось очередное заседание Священного Синода УПЦ.