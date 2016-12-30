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В Хмельницком сегодня утром патрульные полицейские застрелили мужчину, который колол прохожих неизвестным предметом.

Как сообщает УНИАН, ссылаясь на пресс-секретаря патрульной полиции Хмельницкого Романа Мартынюка, экипаж полицейских ехал на пересменку.

 Во время движения они заметили на перекрестке улиц Каменецкой и Тернопольской, что мужчина замахивается на прохожих.

 «Полицейские пытались успокоить нападающего, который держал в руках предмет, похожий на шило или «заточку», с помощью газового баллончика. К сожалению, это не сработало. Тогда патрульные сделали два предупредительных выстрела из табельного оружия вверх. После этого пришлось стрелять по ногам нападавшего, который сопротивлялся стражам порядка», - отметил он.

В результате выстрелов мужчина был ранен в левую ногу. От полученных телесных повреждений он скончался в карете скорой помощи. Мартынюк добавил, что сейчас известно, что сегодня утром в медицинские учреждения города уже обратилось три человека с колотыми ранами лица. Сейчас прокуратура области решает вопрос о внесении сведений в Единый государственный реестр досудебных расследований.

 
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