Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому актеру Яну Цапнику, который сыграл «ополченца» в пропагандистском фильме «Военный корреспондент».

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Национального совета по телевидению и радиовещанию Юрий Артеменко, обнародовав фотокопию соответствующего решения СБУ.

«Ко мне в ФБ поступало немало сообщений об участии гражданина РФ Яна Цапника в новогоднем «огоньке» на «Интере». Причем, написавшие мне отмечали отрицательную деятельность Цапника в отношении нашей страны. Я обратился в Службу безопасности Украины с просьбой проверить информацию об угрозе национальной и информационной безопасности Украины. Вот буквально полчаса назад и получил ответ от Службы безопасности (прилагаю)», – отметил он.

По словам Артеменко, если Цапник действительно участвует в новогоднем «огоньке» на «Интере», «надеюсь, что телеканал обратит внимание на информацию от СБУ и своевременно приведет свой эфир в соответствие».