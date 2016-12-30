также в разделеОбщество
Нацсовет ожидает от 1+1 документы о бенефициаре 3
В поезде Киев–Перемышль задержали первых контрабандистов сигарет 25
Овидиопольский убийца подтвердил, что хотел устроить теракт в Одессе 40
Политолог: Медведчук тоже является бенефициаром 1+1 20
Чубаров: Предложения Пинчука – приглашение к капитуляции 26
Политолог рассказал, почему процедура обмена пленными заблокирована 55
Полиция задержала овидиопольского убийцу 67
Ткаченко: У 1+1 нет долгов перед «ПриватБанком», а владелец канала не менялся 16
Минэнергоугля: На праздники перебоев с теплом и светом не будет 11
Убийца патрульных в Днипре признан вменяемым 21
Назначен новый глава полиции Киевской области 38
Митрополит Антоний (Паканич): За 2016 год УПЦ увеличилась на 100 приходов – это свидетельство доверия украинцев 28
Из-за обстрела в Троицком уже неделю нет воды и электричества 72
Пашинский: Украина обошла РФ в ракетном оружии 172
Синоптики предупреждают о сильном ветре на юге Украины 34
На границе с РФ наблюдатели ОБСЕ заметили машину с надписью «груз 200» 142
Кабмин разрешил военным сбивать самолеты, нарушившие границу 74
В Одесской области ищут мужчину, обезглавившего женщину и ребенка 189

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому актеру Яну Цапнику, который сыграл «ополченца» в пропагандистском фильме «Военный корреспондент». 

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Национального совета по телевидению и радиовещанию Юрий Артеменко, обнародовав фотокопию соответствующего решения СБУ.

«Ко мне в ФБ поступало немало сообщений об участии гражданина РФ Яна Цапника в новогоднем «огоньке» на «Интере». Причем, написавшие мне отмечали отрицательную деятельность Цапника в отношении нашей страны. Я обратился в Службу безопасности Украины с просьбой проверить информацию об угрозе национальной и информационной безопасности Украины. Вот буквально полчаса назад и получил ответ от Службы безопасности (прилагаю)», – отметил он.

По словам Артеменко, если Цапник действительно участвует в новогоднем «огоньке» на «Интере», «надеюсь, что телеканал обратит внимание на информацию от СБУ и своевременно приведет свой эфир в соответствие».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

43
Теги
Ботинки зимние