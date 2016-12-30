Если Украина выиграет иски, поданные в Стокгольмский суд против «Газпрома», цена на газ для населения будет снижена. Об этом рассказал глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Если мы сможем в рамках дела купли-продажи газа доказать нашу позицию – это будет означать понижение справедливой цены газа для Украины по сравнению с той, которая действует сейчас. Это будет касаться всех. В части транзита газа победа будет означать, что мы сможем получить компенсацию за прошлый период, когда мы недополучали доходы, когда мы переплачивали. Эти деньги придут в «Нафтогаз» и правительство, как акционер, сможет ими распорядиться. И мы сможем завершить процесс выделения из»Нафтогаза» независимого оператора газотранспортной системы (ГТС). Без этого решения держателем контракта является «Нафтогаз», мы инициируем второй процесс, чтобы иметь возможность перевести контракт с «Нафтогаза» на нового оператора ГТС, в чьей бы собственности он ни был», - рассказал Коболев, сообщает LB.ua.

Результат иска, по словам Колобова, будет известен не раньше чем через полгода.

«Потом каждая из сторон сможет попытаться опротестовать решение по процессуальным причинам в другом суде, в апелляционном. Не буду комментировать перспективы этой операции», - резюмировал глава НАК.

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» ожидает получить решение Стокгольмского арбитража по делу о контракте на куплю-продажу газа российским газовым монополистом «Газпромом» в апреле следующего года.

Как известно, Украина ведет судебные споры против российского «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам. Первый – это контракт купли-продажи российского газа. Второй – это транзитный контракт.

25 сентября в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма начался процесс между НАК «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом».