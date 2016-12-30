Россия даст «адекватный ответ» на новые санкции США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя введение Вашингтоном новых санкций за якобы вовлеченность Москвы в хакерские атаки на США.

«С нашей точки зрения такие действия (введение новых антироссийских санкций) Вашингтона, действующей администрации Вашингтона являются проявлением, к сожалению, непредсказуемой и можно даже сказать агрессивной внешней политики», - сказал Песков.

На его взгляд, таким образом США наносят вред российско-американским отношениям. «Тем более вызывает просто глубочайшее недоумение тот факт, что о действиях такого разрушительного, деструктивного характера для двусторонних отношений принимает решение администрация (Белого дома), которой уже вот-вот уходить. Это, безусловно, выглядит как абсолютно непредсказуемое проявление агрессии», - отметил представитель Кремля, сообщает ТАСС.

Песков сообщил, что американская сторона не выходила на связь с Москвой перед введением новых санкций. Он напомнил, что этому решению предшествовали «весьма агрессивные заявления» с обвинениями России в хакерских атаках на США. «Это, наверное, для современного этапа международных отношений достаточно по своей агрессивности беспрецедентные были заявления», - подчеркнул представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о том, намерен ли российский лидер инициировать разговор с американским президентом Бараком Обамой, Песков заявил, что ему об этом неизвестно. «Я не думаю, что здесь нужна какая-то спешка и не думаю, что президент России будет каким-то образом спешить», - сказал пресс-секретарь.

«Как и говорили раньше, мы считаем подобные решения, подобные санкции необоснованными и незаконными с точки зрения международного права», - продолжил Песков. Он подчеркнул: «Мы категорически не согласны с какими-либо беспочвенными утверждениями, обвинениями, которые были озвучены в адрес российской стороны».

Песков прокомментировал заявления президента США Барака Обамы и Госдепартамента США, а также материалы, опубликованные американской стороной о новых санкциях в отношении России. «Мы сожалеем в связи с тем, что подобное решение было принято администрацией США и президентом Обамой», - отметил Песков. По его словам, в Кремле сейчас изучают эти заявления и опубликованную информацию. «Пытаемся понять детали», - уточнил он.

В Кремле считают, что введением санкций администрация Обамы наносит удар по внешней политике будущего президента США Дональда Трампа.

«Мы считаем, что такие решения действующей администрации, которой, кстати говоря, осталось работать три недели преследуют две цели: это окончательно испортить и без того лежащие на дне российско-американские отношения, а также, по всей видимости, нанести удар и по внешнеполитическим планам будущей администрации избранного президента США», - сказал Песков. Он добавил: «Впрочем, второй тезис является абсолютно внутренним делом США, и американцам нужно самим разобраться, насколько это корректный закон».

«Будущей администрации (Белого дома) и избранному президенту (Трампу) навязывается модель поведения», - продолжил представитель Кремля. По словам Пескова, в Москве не знают, согласен ли Трамп на эту модель, так как между ним и Путиным еще не было субстантивных, серьезных контактов. «Но мы отчетливо видим что новой администрации пытаются навязать определенную линию, то есть лишить администрацию (Трампа) какого-то уровня дееспособности и лишить ее права выбора того пути, по которому предложит идти новый президент», - подчеркнул пресс-секретарь, еще раз отметив, однако, что все это - внутреннее дело США.

«Пока я не могу сказать, какой будет ответ (России на новые санкции), хотя, как мы знаем, здесь абсолютно безальтернативно действует принцип взаимности. Разумеется, будет дан адекватный ответ», - сказал представитель Кремля, подчеркнув, что этот ответ будет сформулирован «в русле того направления, которое определит президент Путин».

Напомним, 29 декабря США ввели санкции против России за кибератаки против американской избирательной системы.