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В Киеве, в кнайп-клубе «Купидон» пройдет выставка работ художника, дизайнера, графика Никиты Титова «Homo sapiens. Mechanica iudicium». Об этом сообщается на официальной странице выставки в Фейсбуке.

«Эта выставка-мгновенная рефлексия. Механическое суждения современного человека? Кто он, Homo sapiens, постреволюционной эпохи? Кураторы проекта Юрий Мотрич & Федор Баландин, подготовив этот галерейный экспромт, надеются порадовать вкусы требовательных киевских арт-экспертов прекрасным шармом искусства Никиты Титова», - пишут организаторы.

Имя художника очень хорошо знакомо гурманам современного украинского искусства. Безусловно, лидеры новой украинской литературы и визуальных искусств - завсегдатаи кафе-клуба, ценят талант Титова.

Выставка продлится две недели.

Напомним, Никита Титов, художник, дизайнер, график, родился в 1973 году в городе Йыхви, Эстония. В 1997 г. окончил художественно-графический факультет Харьковского педагогического университета. По окончании - участник многочисленных экспозиций под эгидой Союза Художников Украины. 

Титов - обладатель почетного списка позиций арт-директора в известных рекламных агентствах. Мощный дауншифт, который недавно совершил Никита, его переход в арт-плавание в качестве свободного художника, удивил окружающих, но получил абсолютное понимание друзей.
ForUm

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