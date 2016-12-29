также в разделеПолитика
Гройсман рассказал, как встретит Новый год 24
Порошенко: Россия развязала кибервойну против Украины 95
Украина ввела дополнительные санкции против России 86
СНБО принял доктрину информационной безопасности 35
Парубий: Есть сценарий дестабилизации работы Рады 88
За год Украина направила РФ более 200 дипломатических нот 20
У Порошенко отрицают свою причастность к ситуации с лицензией 1+1 29
В Раде просят Нацсовет разъяснить ситуацию с лицензией 1+1 40
Пресс-служба «Украинского выбора»: Расследование нападения на офис движения до сих пор не начато 15
Ткаченко: У государства есть интерес к активам 1+1 44
Дело Ефремова: ГПУ составила подозрение нардепу и бывшим луганским чиновникам 56
МИД: В РФ удерживаются 17 украинских политзаключенных 54
Коста-Рика отменила визы для украинцев 73
Госсекретарем Минсоцполитики стал заместитель Ревы 26
Луценко: Честный предприниматель – не меньший герой, чем солдат 84
СМИ: Суд доказал, что Лещенко получал огромные деньги за кампанию «черного пиара» 253
Гройсман: Земельную реформу нужно провести до 2020 года 43
Лещенко рассчитывает, что следствие исключит «Ян Де Нул Украина» из тендера в «Южном» 47

Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал проект развития Вооруженных Сил Украины на период до 2020 года.

Как сообщает пресс-служба СНБО, такое решение было принято на заседании в четверг.

«Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал разработанный Министерством обороны Украины проект Государственной программы развития Вооруженных Сил Украины на период до 2020 года», - сказано в сообщении.

Также были приняты изменения в военно-административное деление территории Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги
Ботинки зимние