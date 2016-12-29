Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал проект развития Вооруженных Сил Украины на период до 2020 года.
Как сообщает пресс-служба СНБО, такое решение было принято на заседании в четверг.
«Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал разработанный Министерством обороны Украины проект Государственной программы развития Вооруженных Сил Украины на период до 2020 года», - сказано в сообщении.
Также были приняты изменения в военно-административное деление территории Украины.
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