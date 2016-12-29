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Украинская сторона готова отдать ОРДЛО 228 человек в обмен на 48 украинских заложников.

Об этом сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит в эфире 112 Украина.

«Мы готовы отдать 228 человек, чтобы забрать 48 наших заложников», - сказал он.

Также советник рассказал о передаче представителям ОРДЛО 15 человек.

 «Буквально несколько минут назад мы сели в машину и уже двигаемся в сторону Бахмута, Краматорска и Славянска. До этого мы вышли на нейтральную территорию и передали туда бывших 15 заключенных как знак доброй воли, подтвердив, что мы хотим сделать все для возобновления процесса освобождения наших заложников», - отметил он.

По его словам, это люди, которые совершали преступления против целостности Украины, в основном по ст. 258 (участие в незаконных военных формированиях). Среди них было 6 женщин.

Тандит подчеркнул, что «на руках этих людей нет крови».

Напомним, 29 декабря украинская сторона в одностороннем порядке передала представителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей 15 человек.
ForUm

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