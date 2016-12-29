Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба СНБО, такое решение было принято на заседании в четверг.

«Из-за продолжающейся гибридной агрессии РФ против Украины Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц государства-агрессора», - говорится в сообщении.

В частности, применены санкции против лиц, незаконно избранных в Государственную думу России по результатам так называемых выборов, проведенных оккупационными властями на территории АР Крым и г. Севастополя, членов так называемых избирательных комиссий, украинских предприятий в Крыму, которые были незаконно перерегистрированы по российскому законодательству.

Также санкции введены в отношении должностных лиц российских правоохранительных органов и судов, причастных к незаконному содержанию украинских граждан в России.

«СНБО также применил санкции к бывшим руководителям Украины, которые объявлены в розыск и скрываются за рубежом и причастны к финансированию террористической деятельности и гибридной агрессии России против Украины», - говорится в сообщении.

Кроме того, введены санкции против подконтрольных России юридических лиц, причастных к ведению Россией гибридной войны против Украины в информационной сфере и киберпространстве.

«Для обеспечения прозрачности и синхронизации действия все санкции, примененные к физическим и юридическим лицам, продлены на 1 год», - подытожили в пресс-службе.