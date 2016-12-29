Государственная фискальная служба инициировала расследование против экс-руководителя Одесской таможни Юлии Марушевской по обвинению в коррупции. Об этом глава ГФС Роман Насиров заявил Reuters.

По словам Насирова, кроме основного подозрения в коррупции, Марушевская также подозревается и в других нарушениях. Однако, каких именно, он не уточнил, сообщает 112 Украина.

В качестве доказательства своих слов Насиров отметил, что в течение нескольких недель после увольнения Марушевской, а именно в ноябре 2016 года, доходы от Одесской таможни выросли на 30%, или 300 млн грн.

«Пресс-служба Насирова предоставила Reuters официальные сведения о таможенных поступлениях в период с января по октябрь, согласно которым Одесская таможня не выполнила план в семи из 10 месяцев в 2016 году», — отмечает агентство.

Стоит отметить, что Марушевская отвергает все обвинения.

Напомним, 14 ноября Юлия Марушевская заявила, что написала заявление об уходе с должности главы Одесской таможни.