Служба безопасности Украины совместно с фискальной службой прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра с офисом в Рубежном Луганской области.
По данным СБУ, годовой объем «конверта» составлял более 600 млн гривен.
По предварительным оценкам, ущерб государственного бюджета в виде недополученных налогов составляют несколько десятков миллионов гривен.
«Организаторы «конверта» предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по минимизации налоговых обязательств и конвертации средств в наличность через ряд зарегистрированных фиктивных фирм», - говорится в сообщении.
Во время обысков в офисном помещении конвертационного центра, в автомобиле курьера и по месту жительства его организаторов оперативники СБУ изъяли более 1,1 миллиона гривен, компьютерную технику, учредительные документы, бланки и печати подставных коммерческих структур, пластиковые карты и документацию, которая подтверждает проведение финансовых сделок.
Продолжаются неотложные следственные действия.
Напомним, 27 декабря в Покровске Донецкой области СБУ разоблачила «конверт» с годовым оборотом в 10 млн грн.
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