В Администрации Президента заявляют, что не вмешиваются в работу Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, а также надеются, что канал 1+1 предоставит информацию о конечных бенефициарах и получит бланк лицензии.

Об этом говорится в сообщении Администрации Президента в ответ на запрос Украинской правды.

«Нацсовет по вопросам телевидения радиовещания является независимым органом и никто, в том числе и в Администрации Президента не вмешивается в его деятельность, как в вопросах выдачи лицензий, так и их лишения», - говорится в ответе.

«Руководство Нацсовета сделало сегодня публичное заявление о том, что решение о продлении лицензии канала 1+1 принято еще 15 декабря. Надеемся, что Нацсовет и менеджмент канала в сжатые сроки и без неуместной здесь политизации осуществят техническую процедуру обмена всеми надлежащими документами. В том числе и теми, которые удовлетворяют требования закона относительно конечных бенефициаров. Закон есть закон», - отметили в АП.

В Администрации напомнили, что Президент Петр Порошенко «всегда был, есть и будет гарантом свободы слова, и он всегда на стороне журналистов».

«Нет никаких сомнений, что работе канала ничего не угрожает, и он продолжит радовать зрителей качественным телевизионным продуктом», - также добавили в АП.

Напомним, представители телеканала 1+1, принадлежащего Игорю Коломойскому, направили письмо Президенту Украины Петру Порошенко, в котором заявили об угрозе отключения вещания в связи с нежеланием Нацсовета продлить лицензию канала.

Генеральный директор «1+1 медиа» Александр Ткаченко заявил, что у государства есть интерес к активам канала 1+1.