Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с ГФС разоблачили в Покровске Донецкой области конвертационный центр с годовым оборотом в сто миллионов гривен.
Как сообщает пресс-центр ведомства, организаторы «конверта» предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по минимизации налоговых обязательств и конвертации «теневых» средств через ряд фиктивных фирм.
Во время обысков в офисном помещении конвертационного центра, по месту жительства его организаторов и бухгалтеров оперативники СБ Украины изъяли более одного миллиона гривен наличными в разной валюте, компьютерную технику, учредительные документы, бланки и печати подставных коммерческих структур, пластиковые карты и документы, подтверждает проведение финансовых сделок.
В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.
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