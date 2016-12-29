Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявляет, что лицензия канала 1+1 на аналоговое вещание была переоформлена и продлена на 7 лет и компания должна получить соответствующий бланк не позднее 6 января 2017 года, сообщает пресс-служба Нацовета.

«Еще две недели назад, 15 декабря, лицензия для канала 1+1 на аналоговое вещание была переоформлена и продлена на 7 лет. За это решение единогласно проголосовали все члены Национального совета», – говорится в сообщении.

В Нацсовете напомнили, что согласно статье 33 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» бланк лицензии на вещание с продленным сроком действия вручается лицензиату не раньше чем в последний рабочий день срока действия предыдущей лицензии при условии уплаты лицензионного сбора – то есть не раньше 29 декабря. «В соответствии со статьей 32 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» предусмотрено, что бланк лицензии должен быть выдан заявителю после внесения им лицензионного сбора, что подтверждается соответствующим документом органа, осуществляющего казначейское обслуживание бюджетных средств. Таким документом для Национального совета является выписка Государственной казначейской службы Украины, которая была получена 26.12.2016 года. Резюмируя - «Студия «1+1» должна получить бланк лицензии не позднее чем 6 января 2017 года», – подчеркнули в ведомстве.

Также отметается, что Национальный совет обратился к каналу с письмом о подтверждении того, что конечный бенефициарный владелец канала не изменился.

«Просим вас не искать во всем политическую составляющую, напоминая еще раз то, с чего начали - 15 декабря 2016 года лицензия канала 1+1 на аналоговое вещание переоформлена и продлена на 7 лет. Национальный совет действовал и будет действовать исключительно в рамках действующего законодательства», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, представители телеканала 1+1 направили письмо Президенту Украины Петру Порошенко, в котором заявили об угрозе отключения вещания в связи с нежеланием Нацсовета продлить лицензию канала.

В то же время первый заместитель главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк заявила, что снований для прекращения вещания телеканала 1+1 нет.