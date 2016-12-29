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Оснований для прекращения вещания телеканала 1+1 нет. Об этом заявила первый заместитель главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк.

«Я убеждена, что канал будет вещать согласно решению Нацсовета о продлении лицензии, принятому 15 декабря. Не вижу оснований для ничего другого и буду отстаивать эту позицию», - подчеркнула Герасимьюк, сообщает РБК-Украина.

Как ранее сообщал ForUm, представители телеканала 1+1 направили письмо Президенту Украины Петру Порошенко, в котором заявили об угрозе отключения вещания в связи с нежеланием Нацсовета продлить лицензию канала.

 
ForUm

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